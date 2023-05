Polla, una stanza rosa per le donne vittime di violenza

Sostegno sanitario, psicologico e amministrativo alle vittime di violenza all'interno di un'area protetta del Pronto Soccorso dell'ospedale di Polla. Questo lo scopo dell'attivazione della «stanza rosa» che sarà inaugurata domani pomeriggio, ore 16, presso il presidio ospedaliero pollese che serve l'utenza di oltre 15 comuni del Vallo di Diano e dei territori viciniori degli Alburni e della Valle del Tanagro. Si offrirà specifica assistenza alle donne vittime di violenza in un ambiente protetto in cui sarà assicurata la massima privacy oltre che per l'assistenza di tipo medico e psicologico ma anche legale. L'iniziativa è del comitato «Se non ora quando Vallo di Diano» in collaborazione con l'ASL Salerno ed i Lions Club Sala Consilina.