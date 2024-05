Polla, tir perde mattoni in autostrada: paura per gli automobilisti

Un mezzo pesante, questa mattina, ha perso il carico di mattoni mentre transitava lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo.

È accaduto tra gli svincoli di Polla e Petina in direzione nord per cause in corso di accertamento. Non si registrano feriti ma disagi al traffico. Il tutto è avvenuto lungo un viadotto.

I mattoni, infatti, hanno invaso la corsia di destra e anche parte di quella di emergenza con le auto costrette a transitare a passo lento per evitare danni.

Sul posto la Polizia stradale di Sala Consilina e i tecnici dell'Anas per ripulire il manto stradale.