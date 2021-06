Polla, troppe affissioni funebri, il Comune ordina di rimpicciolire i manifesti

Troppe affissioni funebri e non solo, il Comune di Polla ordina di rimpicciolire i manifesti per evitare "invasioni" di annunci. Lo si legge in una ordinanza dell'ente guidato da Massimo Loviso. Questo perché "si è registrato una insufficienza di spazi per le affissioni funebri sul territorio del Comune di Polla anche a causa delle molteplicità e della concomitanza di altri manifesti pubblici o privati".

APPROFONDIMENTI IL PROVVEDIMENTO Acerra, maltrattamento animalie abbandono: sequestrati 3 cani L'AMBIENTE Punta Campanella, riparte il campoboe ecosostenibile della Riserva... IL CASO Vico Equense, in auto senza assicurazione tenta di corrompere i... IL MARE Bacoli, l'estate è salva riapronoi parcheggi: accordo...

Questo anche perché nell'ultimo periodo vi è stato un notevole aumento delle affissioni funebri, legate anche a trigesimi, ringraziamenti ed anniversari. "Considerato - scrive il Comune - che la carenza di spazi finisce per favorire indirettamente le affissioni al di fuori degli spazi consentiti, con la occupazione abusiva di spazi pubblici e privati da cui conseguono danni al decoro urbano ed all'ambiente, la soluzione più razionale è regolamentare le dimensioni dei manifesti funebri, così come ormai avviene in molti altri Comuni, essendo improponibile la collocazione di ulteriori impianti affissionali che deturperebbero l'arredo urbano".

Per questi motivi il Comune ha deciso di far usare solo manifesti che rispondano allo standard adeguato che può essere di 33 cm di altezza e 48 cm di larghezza (misure che corrispondono al cosiddetto formato A3+).