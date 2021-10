Pollica festeggia un'altra centenaria, è festa per nonna Francesca

La comunità di Pollica festeggia un altro compleanno speciale, i 100 anni di nonna Francesca. Grande festa, nei giorni scorsi, nel borgo cilentano, patria della Dieta Mediterranea, per festeggiare quest'altro traguardo importante, proprio a pochi giorni dalla partenza dei cittadini svedesi che una ventina di giorni sono stati nel Cilento per vivere secondo lo stile di vita cilentano, nell'ambito del progetto CIAO. E la signora Francesca, proprio come Ancel Keys scelse di vivere almeno 6 mesi all’anno per lungo tempo, nella sua amata Pioppi, ha fatto lo stesso, pur non essendo cilentana di nascita, scegliendo Galdo per vivere un pezzo molto lungo della sua vita insieme al suo sposo cilentano.

«Non fidatevi della foto in apparenza statica, la nostra nonnina centenaria è straordinariamente attiva e solo un incidente domestico le ha impedito di aprire le danze alla sua festa spiega il sindaco, Stefano Pisani. Che poi conclude: «Auguri alla signora Francesca e a tutta la famiglia e alla splendida comunità di Galdo per i suoi 100 anni, e bevenuta nel Club dei Centenari del Cilento».