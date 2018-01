Pollica, da rifare la graduatoria per il reclutamento dei vigili urbani

Giovedì 4 Gennaio 2018, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 18:56

E’ da rifare la graduatoria per il reclutamento dei vigili urbani nel territorio comunale di Pollica. L’ha sentenziato il Tar Campania-Salerno, disponendo il rifacimento della graduatoria di merito della procedura selettiva per esami per la copertura di cinque posti di operatore di polizia municipale indetta, nel mese di giugno 2017, dall’amministrazione comunale cilentana. Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Pasquale D’Angiolillo per una cittadina del comune cilentano, la quale, dopo aver preso parte alla selezione, si era vista negare la riserva che le spettava, quale ex militare volontaria in ferma prefissata congedata senza demerito (VFP1), ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dell’art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare). La concorrente, infatti, preso atto della collocazione nella ventisettesima posizione e del mancato accantonamento del posto, aveva immediatamente richiesto la correzione della graduatoria, ricevendo il diniego dell’ente locale, fondato, però, su motivazioni ritenute del tutto illegittime dal collegio giudicante salernitano. Le tesi difensive della donna sono state accolte perché la stessa aveva effettivamente titolo ad essere assunta in via prioritaria, stante l’obbligatorietà del beneficio anche per l’accesso ai posti nella polizia municipale. Oltre all’annullamento dei provvedimenti di approvazione del concorso, il Tar ha statuito l’obbligo del Comune di Pollica, in vigenza della graduatoria, di garantire la riserva ed attribuire all’interessata una posizione utile all’assunzione. L’Ente cilentano dovrà anche rimborsare la donna per il danno cagionato dalla mancata assunzione.