Petardo esplode a Pollica: 13enne ferita mentre gioca in piazza con altri coetanei

Tanto spavento, nel tardo pomeriggio di ieri, a Pollica capoluogo, per una 13enne del posto a causa dell’esplosione a distanza ravvicinata di un piccolo petardo. La ragazzina è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale, a Vallo della Lucania, in via precauzionale. La 13enne sta bene, a parte un leggero stordimento all’orecchio, ragion per cui non è stato necessario alcun intervento.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazzina stava giocando insieme ad altri coetanei in piazza quando il piccolo razzo è stato esploso nelle sue vicinanze. Immediata la macchina dei soccorsi, ma fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco, Stefano Pisani, cogliendo l’occasione per fare anche una raccomandazione per le festività natalizie: «Vi raccomando di godervi le festività in modo consapevole e di prestare sempre la massima attenzione, per garantire a tutti un Natale gioioso e senza incidenti».