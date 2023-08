Pollica, Oper Fiber porta la linea internet ultraveloce: raggiunte 1.862 unità immobiliari

È già operativa a Pollica la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultra larga. Lo comunica Open Fiber, che ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete. L'intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. La rete ultraveloce oggi disponibile a Pollica, in provincia di Salerno, raggiunge 1.862 unità immobiliari attraverso la tecnologia Ftth (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici).

Tra gli edifici coperti ci sono la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola di primo grado che fanno capo all'Istituto Comprensivo «Casalvelino», il Municipio e il presidio dell'Azienda sanitaria locale. «Grazie alla rete Ftth e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Pollica si dota di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in Hd, gli acquisiti online e l'accesso ai servizi da remoto della pubblica amministrazione», spiega Francesco Barrella, field manager dell'azienda guidata dall'amministratore delegato Mario Rossetti.