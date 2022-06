Pollica, dopo oltre 10 anni riapre la strada che collega con Pioppi

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 15 che collega Pollica con Pioppi. Dopo 13 anni di chiusure, disagi e rattoppi vari, la strada è stata riaperta.



Grazie a Regione Campania per il finanziamento dell’opera, alla Provincia di Salerno per l’esecuzione dei lavori nei tempi di contratto, alla DL e al RUP - scrive il sindaco, Stefano Pisani - Nonostante il brutto carattere del sindaco, tutti hanno fatto una gran bel lavoro!Grazie al presidente De Luca, al consigliere Cascone, al dirigente Domenico Ranesi e al presidente Strianese!».

Nello specifico sono stati eseguiti interventi per 150mila euro, finanziati con Por Fesr 2014-2020. I lavori hanno interessato un tratto di strada in precarie condizioni di sicurezza.L’intervento ha portato alla realizzazione di un muro in cemento armato rivestito in pietra fondato su paratia di micropali a sostegno della sede stradale, nel ripristino del piano viabile con posa in opera di binder e tappetino in conglomerato bituminoso, nella realizzazione di barriere ed opere di regimentazione delle acque meteoriche.

