Al Covid hospital di Scafati si registra, purtroppo, una vittima tra i pazienti provenienti dal focolaio di contagio scoppiato una settimana fa nel reparto di Onco-ematologia dell'ospedale di Pagani. Si tratta della paziente che sabato mattina era stata trasferita in Rianimazione per un improvviso aggravamento delle condizioni. La donna, 52 anni, di Nocera Inferiore, è morta sabato notte. Non ce l'ha fatta a superare la fase di crisi che era cominciata solo ventiquattro per prima, nonostante i rianimatori di turno abbiano fatto di tutto per salvarla. La 52enne era arrivata al Mauro Scarlato mercoledì. Era affetta da leucemia mieloide acuta ed aveva contratto il virus insieme ad altre 17 persone, tra pazienti e personale sanitario del reparto di Onco-ematologia dell'Andrea Tortora. Insieme a lei tutti gli altri pazienti dello stesso reparto erano stati trasferiti all'ospedale di Scafati per essere sistemati in Malattie Infettive, nell'area a bassa assistenza di cure. Nessuno di loro presentava, infatti, sintomi e questo dato rincuorava tutti, a partire dagli ematologi del polo oncologico di Pagani, che stanno continuando a seguire i loro pazienti nonostante il trasferimento in un altro presidio.

Le condizioni della 52enne si sono aggravate nel giro di quattro ore, nella notte tra venerdì e sabato. Un improvviso innalzamento della temperatura corporea, poi lo shock settico. Il trasferimento nel reparto di Rianimazione è stato inevitabile. Per lei sabato mattina il responsabile dell'Ematologia dell'Andrea Tortora Catello Califano aveva anche chiesto e ottenuto l'autorizzazione del comitato etico scientifico dell'Asl per tentare la terapia del plasma iperimmune, per poi attivare il responsabile del servizio trasfusionale dell'ospedale di Nocera Inferiore Carmine Oricchio. Lo stesso Califano, per accelerare i tempi, aveva lanciato un appello attraverso i media ed i canali social per reperire donatori con gruppo sanguigno compatibile che avessero contratto il virus e si fossero poi negativizzati nel periodo compreso tra settembre e novembre scorsi. Purtroppo tutto questo non è bastato ad evitare la tragedia. Nella notte tra sabato e ieri il cuore della 52enne di Nocera Inferiore ha smesso di battere.



Restano stazionarie le condizioni degli altri pazienti provenienti dallo stesso focolaio di contagio. Si tratta di soggetti immunodepressi, particolarmente fragili, che fortunatamente sono asintomatici. Continuano le loro terapie, assistiti amorevolmente dai loro ematologi di riferimento che fanno la spola tra l'ospedale di Pagani e quello di Scafati per prendersi cura di loro, con il supporto dei colleghi del reparto di Malattie Infettive. Intanto, restando nell'Agro, sono iniziate le attività di screening da parte dei medici di famiglia e dei pediatri, che già da alcuni giorni, stanno sottoponendo i loro pazienti ai tamponi molecolari antigienici per la ricerca del Sars-CoV-2. Ai medici che hanno aderito è, ovviamente, riconosciuto un compenso per ogni tampone effettuato. La maggior parte di loro utilizza le postazioni drive-in già disponibili nei vari comuni. Altri effettuano i test presso i propri ambulatori.



