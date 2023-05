Pomeriggio amalfitano per Piatek: per l'attaccante granata relax dopo il pari di Roma

Giornata amalfitana per Krzysztof Piatek che si gode in Costiera il meritato relax concesso da mister Sousa dopo il pari con la Roma. L'attaccante della Salernitana, che ieri nella gara dell'Olimpico ha collezionato la centesima presenza in serie A, è giunto ad Amalfi poco prima dell'una per concedersi una piacevole pomeriggio in Costiera.

Complice il preparatore atletico granata Marco Celia, originario di questi luoghi, l'attaccante ex Genoa, Milan e Fiorentina non si è sottratto all'affetto dei tifosi non solo di fede granata firmando autografi e condecddendosi qualche selfie.

Giro in centro con tappa presso la distilleria di Lizia Perrone, Piatek è stato ospite a pranzo all'Abside in Piazza dei Dogi dove ha trascorso qualche ora in tranquillità. Nel pomeriggio passeggiata lungo il corso e rientro al parcheggio per riprendere la strada di ritorno a Salerno.