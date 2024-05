Una nave carica di... pomodoro cinese e di polemiche. In viaggio da più di un mese ieri ha attraccato al Porto di Salerno, accolta da gommoni della Coldiretti e dalla vedetta della Capitaneria di Porto. Un'invasione di “oro rosso” cinese che rischia di “italianizzarsi” mettendo in ginocchio uno dei prodotti simbolo della Dieta Mediterranea, quel giacimento prezioso che ha fatto grande l'agroalimentare italiano e che ha le radici ben salde in Campania e in generale in tutto il Sud. Dei 54 milioni di quintali di pomodoro da industria italiano oltre la metà arriva dal Centro-Sud e in Campania operano circa 60 delle complessive 110 industrie di trasformazione. Un comparto che avrebbe le potenzialità per crescere se non fosse schiacciato dall'import selvaggio. Ed è poi emblematico che la denuncia della concorrenza sleale nei confronti di una produzione di pregio del Made in Italy parta proprio dal porto di Salerno, la provincia a cui fa capo Pollica, il comune dove è nata questa dieta diventata uno stile di vita e di cultura.

I rischi

I diritti umani violati

Il carico di ben 40 container era partito il 29 aprile dalla Cina. Prima tratta su un treno delladirettamente dalla regione autonoma dello Xinjiang, poi una serie di trasbordi e infine la meta campana. E non si tratta di un caso isolato. Il concentrato cinese arriva in grandi quantità in Italia, rappresentando mediamente l'equivalente di quasi il 25% del prodotto fresco nazionale. Nel nostro Paese vige l'obbligo di indicare in etichetta la provenienza della materia prima di passate, pelati, cubetti, ma non dei sughi pronti nei quali il pomodoro è in mix con altri ingredienti. Così come ci potrebbe essere qualche rischio sul condimento della mitica pizza napoletana. E poi c'è la possibilità che il concentrato cinese venga utilizzato per prodotti da esportazione appannando così l'immagine delle vere produzioni alimentari italiane che lo scorso anno hanno realizzato sui mercati esteri un valore record di 64 miliardi e quest'anno hanno già messo a segno un aumento del 14% nei primi mesi dell'anno.

Il pomodoro cinese dilaga anche negli altri mercati dell'Unione europea a prezzi stracciati. In gioco c'è la qualità che è il faro del made in Italy. Ma c'è un'altra questione ancora più drammatica perché mette in gioco il rispetto dei diritti umani. Il concentrato cinese, la cui vendita sui mercati europei è esaltata dagli organi ufficiali di stampa di Pechino perché rientra negli accordi della nuova via della seta (peraltro cancellati dal Governo Meloni), arriva dalla regione dello Xinjiang, dove l'attività agricola viene svolta con il ricorso al lavoro forzato degli uiguri. E infatti la notizia del carico è stata data da tre gruppi attivi nella salvaguardia dei diritti della popolazione musulmana dello Xinjiang. Le tre associazioni hanno anche investito della questione l'ambasciatrice italiana a Washington sollecitando un'indagine accurata per verificare l'origine dei prodotti contenuti sulla nave. In particolare è stata ricordata all'Italia la «responsabilità di garantire che le sue pratiche commerciali siano in linea con il suo impegno per i diritti umani e gli standard etici».

Un appello accolto dalla Coldiretti della Campania a conferma dell'impegno e della sensibilità del Sud non solo a tutelare la sicurezza alimentare, ma anche il rispetto del lavoro. La Commissione europea ha varato un provvedimento in cui si stringono le maglie per le importazioni di prodotti (non solo agricoli) realizzati con il lavoro forzato, ma i tempi per la sua operatività sono ancora lunghi. Da Salerno la Coldiretti ha lanciato una “vertenza” forte che fa perno sull'agricoltura, ma che allarga il campo d'azione. Da tempo infatti l'organizzazione agricola si sta battendo sui tavoli di Bruxelles per chiedere reciprocità negli scambi commerciali perché, spiega il presidente Ettore Prandini, «è necessario che dietro tutti i cibi che arrivano sulle tavole ci sia un percorso di qualità che riguarda la tutela dei minori, oltre che del lavoro, dell'ambiente e della salute».

La mobilitazione

Nel 2023 l'Italia ha importato 85 milioni di chili di pomodoro trasformato cinese, proveniente in gran parte dallo Xinjiang nonostante gli Stati Uniti sin dal 2021 ne abbiano vietato l'ingresso sul proprio territorio per evitare di sostenere forme di schiavitù. È questo il quadro che fa da sfondo al vero e proprio blitz organizzato dalle imbarcazioni in giallo che hanno circondato il carico sospetto. Un'azione non isolata che rientra in una mobilitazione generale partita nei primi giorni di aprile al Brennero dove gli agricoltori hanno affiancato le forze dell'ordine nell'esaminare i contenuti dei Tir, scoprendo anche in quella occasione molte sorprese. Al Brennero nel mirino erano finiti i maiali esteri pronti per raggiungere blasonate industrie del Nord. Ieri contemporaneamente all'iniziativa al Porto di Salerno c'è stato anche l'assalto a Bari dei container di grano. Un altro prodotto sensibile che vive la sua stagione più difficile, tra clima e concorrenza russa. A Bari il grano è turco, anche se il sospetto è che ci possa essere stata una triangolazione con la Russia. Lo scorso anno gli acquisti sono aumentati infatti dell'800% da Ankara e di oltre il 1000% da Mosca. Coldiretti denuncia come la Dieta Mediterranea sia sotto attacco e su più fronti. Anche se si aprono spiragli nella Ue di una nuova sensibilità alla qualità e alla tutela dei consumatori. Da anni Coldiretti sta chiedendo l'obbligo a livello europeo e per tutti i prodotti dell'etichetta super trasparente. E a sorpresa una iniziativa in questa direzione è stata lanciata dalla Germania. Ma la strada è ancora lastricata di ostacoli. Il Nutriscore, l'etichetta cosiddetta a semaforo che fa scattare il verde per le patatine fritte e il rosso per l'olio extravergine d'oliva, è stato accantonato, ma la partita non è definitivamente chiusa. Anche perché a spingerlo sono le multinazionali con i loro cibi processati.

Intanto come primo atto Coldiretti consegna alla nuova Commissione una prima chiara richiesta: la revisione del codice doganale che consente con l'ultima lavorazione di attribuire l'italianità a un bene finito. La presenza nei porti del Sud ha l'obiettivo di denunciare questa stortura consentita dalle attuali regole doganali. La guardia resta alta. Perché è vero che le elezioni europee ormai alle porte hanno messo al centro la questione agricola con un carico di promesse. Il rischio però è che una volta spente le luci la Dieta Mediterranea torni a essere una semplice dieta e non il fulcro di un sistema produttivo e sociale, motore del Sud.