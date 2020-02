Controlli straordinari sul territorio di Pontecagnano Faiano da parte dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Battipaglia guidati dal Tenente Graziano Maddalena.



In serata i militari della locale stazione, insieme alla polizia locale e con l'ausilio di personale del 7° Elinucleo Carabinieri di Pontecagnano, hanno effettuato mirati servizi di vigilanza presso la stazione ferroviaria, dove, nei giorni scorsi, numerosi cittadini del posto avevano segnalato la presenza di giovani che ne avrebbero fatto un punto di ritrovo e di bivacco.



Nel corso del servizio sono stati passati al setaccio anche le zone circostanti allo scalo ferroviario.

Sedici in tutto le persone controllate, di cui 5 stranieri di nazionalità marocchina. Tra queste quattro pregiudicati con precedenti di polizia: due in materia di droga, una per minacce ed altro in materia di reati fInanziaria.



L'attività proseguirà anche nei prossimi giorni.

