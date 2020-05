È di tre persone sanzionate il bilancio dell’operazione effettuata dai militari del Nogra in via Mare Ionio, sul litorale di Pontecagnano Faiano.



Il nucleo operativo Guardia Rurale Ausiliaria è intervenuto nei pressi di un ex ristorante, sito a pochi chilometri dal confine con il Comune di Salerno, per la presenza di una discarica abusiva.



I controlli in loco hanno permesso di risalire all’identità di coloro che hanno abbandonato i rifiuti nell’area in questione: si tratta di persone non residenti a Pontecagnano Faiano, che sono state sanzionate come previsto dalla normativa in materia.





I controlli del Nogra proseguiranno anche nei prossimi giorni e verranno intensificati con l’avvio della stagione estiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA