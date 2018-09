Giovedì 20 Settembre 2018, 12:19

In coma dopo aver bevuto un intero flacone di ansiolitico. È quanto accaduto ieri sera in via Cavalleggeri a Pontecagnano Faiano.Protagonista una 32enne di origini rumene, trasportata dagli operatori del Vopi presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove si trova attualmente ricoverata in stato di coma.Non si conoscono ancora le cause che hanno portato la donna a compiere un simile gesto.