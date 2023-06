Pontecagnano, ladro ruba auto al centro commerciale e viene arrestato

Un ladro d'auto è stato arrestato ieri sera dai carabinieri nel parcheggio del centro commerciale Maximall a Pontecagnano. Il malvivente era alla guida di una Fiat Panda risultata rubata.

Il ladro, disoccupato incensurato di Nocera Inferiore era con un altro malvivente, che è fuggito appena sono giunti i carabinieri. I due hanno rubato anche una Fiat 500 che era in sosta nel parcheggio del centro commerciale. Il ladro oltre ad essere stato arrestato per il furto della Fiat 500 è stato denunciato per ricettazione dell'altra automobile risultata rubata.