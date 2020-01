Stabilimento balneare in fiamme sul litorale di Pontecagnano Faiano.Ad andare in fiamme il lido situato nei pressi della discoteca Camino Real. Ancora non chiare le cause del rogo, sviluppatosi nel primo pomeriggio.

Sul posto polizia locale, carabinieri e vigili del fuoco di Salerno, che hanno messo in sicurezza la zona e domato l'incendio.Le fiamme hanno completamente distrutto la struttura.

