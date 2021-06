Pontecagnano, rapinatore arrestato sequestrati caschi e pistole

Rapinatore arrestato dai carabinieri. Il malvivente ha messo a segno due rapine a mano armata il primo giugno in un bar di Pontecagnano e in un altro bar a Pagliarone, frazione di Montecorvino Pugliano.

I carabinieri della Sezione operativa di Battipaglia, diretti dal capitao Graziano Maddalena, grazie ad una serie di video in cui era immortalato il rapinatore sono riusciti ad individuarlo e ieri lo hanno arrestato mentre era alla guida di un Suv a Pontecagnano al cui interno erano riposti due caschi indossati dal bandito e da un complice durante le due rapine. Poco lontano dall'abitazione del malvivente in una buca sotto terra sono state ritrovate due pistole utilizzate per mettere a segno le rapine. Le indagini sono ancora in corso per individuare il complice del rapinatore e non escluso che i due malviventi siano gli autori di altre rapine avvenute nei giorni scorsi a Pontecagnano.