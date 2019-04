Lunedì 1 Aprile 2019, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiusura immediata di un canile abusivo sito nell’ex pollaio “Farinelli” in via Magellano, in località Corvinia. È quanto disposto da un’ordinanza emessa in mattinata dal sindaco, Giuseppe Lanzara.Il provvedimento è arrivato a seguito del sopralluogo effettuato dai carabinieri della locale stazione in collaborazione coi militari della stazione carabinieri forestale di San Cipriano Picentino, personale dell’Asl e agenti della polizia locale.Tale attività ha permesso di accertare la presenza di 39 cani in condizioni igienico-sanitarie non idonee e detenuti in box non in linea con quanto disposto dalla legge regionale in materia. A ciò si è aggiunto il carattere abusivo della struttura, risultata «priva di qualsivoglia atto autorizzativo».Per i 39 cani è stata avviata la procedura per l’affidamento: ad occuparsene l’associazione Una, che da tempo collabora con l’ente, resasi disponibile ad organizzare una catena di solidarietà ed a prestare i primi soccorsi ai malcapitati animali.Oltre a prefigurare la «detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura», l’ordinanza dispone ai proprietari la chiusura immediata del canile e la bonifica immediata dell’area.