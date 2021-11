Pony legato e abbandonato in montagna, salvato dalla polizia municipale

Era malnutrito, in condizioni precarie ed in stato di abbandono in montagna, nella zona di Santa Maria a Castello, a Castel San Giorgio. Solo l'intervento della polizia locale ha fatto sì che un piccolo pony evitasse sorte peggiore. L'intervento degli agenti è stato rapido, giorni fa, dopo aver scoperto l'animale in precarie condizioni, sofferente. Una volta sul posto, è stata allertata anche l'Asl, nello specifico l'ufficio veterinario di Nocera Inferiore. Mentre ai vigili del fuoco, intervenuti dopo poco, è toccato il compito di prendersi cura del pony e trasportarlo in quota. Questo, in ragione delle sue condizioni: l'animale era indebolito, senza forze, impossibilitato a reggersi sulle zampe.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Salerno, controlli nel weekend di Halloween: 50mila articoli non... VALLO DI DIANO Furto in casa e inseguimento in campagna: topo d'appartamento...

A quanto pare, era stato legato ad un albero. La cavallina era riuscita con i denti a spezzare la corda e liberarsi, per poi restare intrappolata per giorni in un piccolo burrone. Disidratata e scheletrica. Una volta soccorsa e portata al sicuro, ha iniziato una fluido terapia, con prelievi del sangue per controllare le sue condizioni.

Sulla scoperta indagano le forze dell'ordine, con l'ipotesi di reato di maltrattamenti, al momento contro ignoti. La Lega del Cane di Cava ha lanciato un appello per chiunque volesse contribuire con un aiuto: «Barcolla, ma si regge in piedi. Vuole vivere. Stiamo facendo l’impossibile per lei, viene monitorata tutta la giornata ma soprattutto coccolata, ne ha tanto bisogno. Ha iniziato a mangiare anche se lentamente. La strada è ancora lunga, è ridotta molto male. Mi chiedete in tanti come poter essere d’aiuto per la pony nonnina. L’abbiamo battezzata “Luce” perché è quella che ieri ha visto per la prima volta nella sua vita quando è stata salvata e perché è quella che vogliamo rivedere nei suoi occhi tristi e spenti. Potete aiutare con trucioli, mangime solo marca “Destriero”, flaconi di Rossovet Carnitina per terapia Endovenosa. Oppure semplicemente con una donazione alla nostra sezione: IT 40E0103076170000001740040».