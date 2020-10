Stava attraversando viale Degli Aceri con il suo cane al guinzaglio quando è stata travolta da un’auto. L’automobilista si è dileguato senza prestare soccorso mentre la sfortunata signora ha battuto la testa, riportando una vistosa ferita. Ad incastrare il pirata della strada sono stati gli agenti del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele. I poliziotti, impegnati in più ampio servizio di controllo del territorio, hanno intercettato l’auto ed hanno proceduto alla perquisizione. L’automobilista è stato denunciato per lesioni personali ed omissioni di soccorso. Solo qualche mese fa in via Prolungamento Marconi un insegnante fu investita mentre passeggiava sul marciapiede. Alta velocità e mancata osservanza del codice della strada. Sono le cause all’origine di questi incidenti. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia hanno intensificato il controllo del territorio in vari punti della città. Come spiegato dalla Questura di Salerno, con la ripresa dell’attività scolastica ed in considerazione della maggiore movimentazione di persone, gli agenti del commissariato hanno effettuato, in varie zone della città, sia nella fascia mattutina che pomeridiana, alcuni posti di controllo nelle aree dove si registra il maggiore traffico veicolare, in prossimità degli istituti scolastici e zone residenziali. Per l’occasione è stato predisposto l’impiego di otto pattuglie. Nel corso dei controlli sono state identificate 175 persone e 109 veicoli controllati, con elevazione di 5 verbali, a carico di altrettanti automobilisti il cui veicolo è risultato sprovvisto della necessaria copertura assicurativa e 2 per eccesso di velocità.

