Se l’è cavata con un grosso spavento e cinque punti di sutura a causa della ferita riportata al viso, il 52enne dipendente di Salerno Pulita che venerdì sera è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro che sarebbe potuto andare decisamente peggio. L’uomo - in servizio insieme ad altri colleghi al sito di via Ostaglio a Fuorni -e del maltempo sferzante di questi ultimi giorni. L’operaio è stato colpito dalla porta che ha ceduto ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per essere controllato e medicato.L’impianto, che raccoglie rifiuti di vario genere ed è destinato in particolare al trattamento della frazione umida, è finito spesso nel mirino dei lavoratori perché definito fatiscente. Il sito e il container da lavoro è più volte stato oggetto di attenzione da parte dei rappresentanti sindacali per le condizioni in cui gli addetti di Salerno Pulita sono costretti a lavorare. Sarebbero infatti state denunciate in diverse occasioni le carenze strutturali ed organizzative di Ostaglio senza che nulla venisse fatto. L’incidente di venerdì sera, spiegano i lavoratori, si poteva evitare facendo un minimo di manutenzione visto l’approssimarsi dell’inverno e dell’ondata di maltempo annunciata già da una settimana.«La struttura di Ostaglio - si legge nella nota diramata dalla Fiadel provinciale - è da tempo nel mirino non solo per la pericolosità di determinate situazioni, come quella in cui suo malgrado si è trovato l’operaio ferito, ma anche per problemi di natura igienica. Un quadro sconfortante, insomma, che richiederebbe interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Dal canto loro, gli operatori dimostrano impegno e abnegazione per far fronte ad un’emergenza nota, soprattutto dal punto di vista del personale utilizzato».