Trovano a scuola un vecchio portafogli pieno di soldi e lo consegnano in presidenza. È accaduto ieri mattina, nel, pochi minuti dopo la fine delle lezioni. Protagonisti della bella storia, che merita di essere raccontata, tre studenti di una classe quarta, che non hanno esitato a segnalare ai vertici dell’istitutoAndiamo ai fatti. Sono circa le 13.30 di ieri. La campanella per l’uscita nell’istituto di via Velleca è suonata da pochi minuti. Il primo piano della scuola è quasi deserto. Alla spicciolata si avviano all’uscita anche i ragazzi della quarta B - classico, collocata sullo stesso livello. È una delle ultime classi ad uscire. Tre di loro, attraversando il corridoio, notano qualcosa sotto uno dei banchi, in un’aula vuota, che richiama la loro attenzione. Prima di avviarsi verso il cancello di uscita della scuola, i, mossi anche dalla curiosità, decidono di avvicinarsi al banco, per controllare quanto è nascosto. I ragazzi si accertano che si tratta di un portafogli, ipotizzando che qualcuno lo abbia dimenticato. I tre si guardano vicendevolmente. Esitano qualche minuto, non sanno come comportarsi. Uno di loro prende il portafogli e lo apre per accertarsi che all’interno vi sia il documento di riconoscimento del proprietario. Nel portafogli ci sono invece solo soldi, circa 300 euro, in banconote da cento, cinquanta, venti e dieci euro. A quel puntoe ad affidare il portafogli pieno di soldi alla vicepreside, nonché loro docente, per la ricerca del proprietario.«È stato un bel gesto, che merita di essere valorizzato - ha commentato il dirigente scolastico Domenico D’Alessandro - soprattutto in un momento storico in cui emergono troppo spesso storie di giovani protagonisti di comportamenti sbagliati. I nostri tre studenti hanno dimostrato di possedere dei valori e questo ci rincuora, alimentando in tutti noi la fiducia per il futuro».