Saranno gli artificieri della marina militare nella giornata di oggi a verificare se il presunto ordigno ritrovato in mattinata durante le operazioni di dragaggio sia effettivamente una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni di controllo andranno avanti con grande tranquillità essendo questo presunto ordigno, che ancora non è stato controllato dagli uomini della capitaneria di porto, è stato allontanato insieme alla draga al confini della rada di Salerno. Nessun pericolo al momento per la pubblica incolumità. © RIPRODUZIONE RISERVATA