Da Salerno a New York in 12 giorni: salpa la nave full container Velika Express

«Siamo molto soddisfatti - dichiara Agostino Gallozzi, presidente di Salerno Container Terminal e Gallozzi Group - della scelta fatta dalla Hapag Lloyd con il nuovo servizio espresso per gli Stati Uniti, che fin dal suo primo approdo ha riscontrato il grande favore degli esportatori del Centro e Sud Italia».

«La Linea, ormai, da oltre vent'anni ha fatto di Salerno il proprio hub meridionale, tramite il quale intercetta le aree economiche a Sud di Roma. Una particolare attenzione viene riservata al comparto industriale dell'agroalimentare, che proprio nell'export verso gli Stati Uniti ha uno dei principali mercati di sbocco. Il primo approdo di sabato 1 ottobre è stato gestito da Salerno Container Terminal in tempi rapidissimi, in un fine settimana molto intenso, che ha visto alternarsi alle banchine otto navi con una movimentazione di circa 5000 teus in due giorni».

È salpata dal porto di Salerno la nave full container Velika Express, prima partenza della nuova linea marittima settimanale della tedesca Hapag Lloyd, per gli Stati Uniti, con scali diretti a New York, Norfolk e Savannah. Un servizio espresso che collega lo scalo campano all'importante mercato americano in soli dodici giorni.

La Hapag Lloyd, con sede ad Amburgo, è uno dei maggiori player dello shipping globale, con una flotta di 253 navi, circa 12 milioni di teus trasportati all'anno, 14.300 dipendenti in 137 paesi ed un network di servizi marittimi che copre ogni angolo del pianeta.

Il sodalizio tra la compagnia di navigazione e Salerno Container Terminal, consolidato in oltre vent'anni di collaborazione, si rafforza ulteriormente con il nuovo collegamento. Sono tre i servizi che dal porto di Salerno la linea mette a disposizione ogni settimana delle aziende esportatrici ed importatrici del centro e Sud Italia, sulle direttrici Canada, Nord, Centro e Sud America, Mediterraneo Est e Ovest, Asia, Estremo Oriente, Medio Oriente, Australia.