Lavori ultimati a Positano per l'ascensore che collegherà più agevolmente la statale amalfitana 163, dove sarà attivato un ampio parcheggio per i residenti, con il cimitero cittedino arroccato in cima alla frazione Liparlati e da cui si staglia una vista che lascia senza fiato. L'inaugurazione delle importanti opere pubbliche, avviate dalla passata amministrazione comunale, guidata dall'ex primo cittadino Michele De Lucia, e completata dalla giunta del sindaco Giuseppe Guida, è in programma mecoledì 29 maggio alle ore 18.

APPROFONDIMENTI Kvaratskhelia innamorato a Positano: sui social bacio alla moglie dinanzi al panorama della Costiera Scontro tra moto e auto in Costiera, feriti soccorsi dall'elisoccorso Hotel di lusso, le chiavi Michelin premiano le isole del golfo di Napoli

Si tratta di due opere fortemente attese dai cittadini, che miglioreranno la mobilità e l’accessibilità in due aree cruciali del paese. Il nuovo parcheggio offrirà un importante numero di posti auto, alleviando la congestione del centro storico, mentre il vettore meccanico faciliterà il raggiungimento del cimitero, situato in una zona collinare.

«Questo progetto, rappresenta un significativo passo avanti nella connettività della città e nella facilità di accesso a una delle sue frazioni più caratteristiche della nostra città - dice il sindaco Giuseppe Guida - L’inaugurazione sarà l’occasione per celebrare il completamento di questi due importanti progetti e per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla loro realizzazione. Seguirà poi una santa messa presso il cimitero. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante evento per condividere un momento di festa e di condivisione. Il nostro impegno continuerà anche per il futuro, per poter garantire sempre maggiori servizi, efficienti ed all’avanguardia per cittadini ed ospiti».

L’ascensore parte dal parcheggio dalla statale 163, superando oltre 60 metri di altezza, ed è parte di un ambizioso progetto che che aveva previsto la costruzione di due vani ascensore, mirati a migliorare la mobilità e l’accessibilità, in particolare verso il cimitero comunale e il quartiere di Liparlati.

Con l’apertura del parcheggio a liparlati, oltre all’importantissimo vettore meccanico per il cimitero, ci saranno anche alcuni servizi annessi di vitale importanza per i cittadini e gli ospiti. La fermata del bus di linea in direzione Sorrento, in accordo con la Sita Sud, è stata spostata nelle immediate vicinanze dell’ingresso del garage, al fine di decongestionare il bivio sponda, in questo modo infatti si potrà garantire una migliore circolazione e gestione della viabilità.

Infatti, gli utenti e gli ospiti potranno attendere il bus in uno spazio più ampio e con un’area interna di ricovero a loro dedicata. Inoltre, appena all’interno del parcheggio sono stati realizzati dei nuovi servizi igienici, di facile accesso ed attrezzati anche per i diversamente abili.