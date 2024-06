Positano, divieto di ormeggio all’Isola dei Galli: le ancore distruggono le posidonie

Tornano una serie di divieti nello specchio di mare compreso tra la provincia di Napoli e il Golfo di Salerno. Esattamente quello che ricade sotto il controllo dell’Area marina protetta di Punta Campanella all’interno del quale è compreso l’arcipelago de Li Galli.

Qui, anche quest’anno, non è consentito gettare l'ancora e sostare nelle zone B, o gialle, in cui ricadono gli isolotti che furono di Leonide Massine e Nureyev. Divieto confermato anche alla Baia di Ieranto, Crapolla e Isca per evitare che gli ancoraggi causino danni alle praterie di posidonia, piante fondamentali per la produzione di ossigeno e per la vita di numerose specie marine.

A ricordarlo è stata l'Area Marina Protetta attraverso un appello ai tanti diportisti che transiteranno tra le costiere e Capri. «L'alta velocità è pericolosa, causa incidenti mortali e crea molti danni all'ambiente» dicono.

Per rispettare le regole dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, che va dal Capo di Sorrento a Tordigliano, a poche miglia da Positano, non bisogna superare i 5 nodi di velocità entro i 300 metri dalla costa.

E non andare oltre i 10 nodi a più di 300 metri dalla costa. Le sanzioni per chi infrange queste regole vanno dai 100 ai 1000 euro.