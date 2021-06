Positano riparte: 100 eventi, lo spettacolo di «Vicoli in arte»

Un grande spettacolo per una vera ripartenza nel segno della cultura e dell'arte. Positano sceglie l’emozione come elemento fondamentale di ripresa nel segno di Vicoli in Arte, la rassegna di eventi che riempirà letteralmente ogni angolo della cittadina costiera, con arte, cultura, poesia, musica, danza con 100 appuntamenti.

APPROFONDIMENTI VACANZE Mare 2021, in spiaggia con i figli piccoli: ecco tutte le 143... IL TURISMO Costiera Amalfitana pronta a ripartire, l'ottimismo di sindaci e... LA CURIOSITÀ Gattuso, weekend a Positano:l'ex azzurro si gode la Costiera

Sabato 5 giugno presso Piazza dei Racconti a partire dalle ore 20, ci sarà «Positano Riparte» una grande kermesse di artisti, musicisti, interpreti di importanza nazionale e internazionale darà il la all'estate positanese 2021. Dalla musica pop dei Sud Medina, alle note emozionali del Maestro Simone Martino e della sua band, agli interpreti dei musical italiani più importanti con la compagnia WorkinMusical, passando per la grazia coreutica di Alessandra Sorrentino, per il jazz travolgente del duo Alessandro Florio/Laura Taglialatela e per un magico momento dedicato al Maestro Ennio Morricone con le colonne sonore più belle della storia del cinema, ogni istante della serata rappresenterà una parte dei tantissimi spettacoli che coloreranno i mesi estivi a Positano. Un evento impreziosito da un allestimento speciale e dai giochi di fuoco di Antonella Migliore oltre che ad un set di luci emozionali che sottolineeranno le suggestioni sceniche di ogni momento dello spettacolo. Una grande presentazione articolata su pillole live della rassegna che emozionerà e incuriosirà i cittadini e gli ospiti della Divina.

Tante le bellissime voci che prenderanno parte alla serata: i performers di musical Myriam Somma, Antonio Melissa, Valentina Naselli e Nuccia Paolillo, gli attori Antonio Speranza, Paolo Gatti e Diletta Acanfora, che presenteranno la serata con Dario Matrone.

Dalla settimana successiva poi e fino ad inizio novembre, si alterneranno nei vicoli e nelle piazze di Positano spettacoli teatrali, concerti, danza ed eventi itineranti, con la direzione artistica di Giulia Talamo, curatrice della rassegna, per la regia teatrale di Ario Avecone.

La serata di sabato 5 giugno, come ogni altro appuntamento successivo, verrà realizzata in ottemperanza alle normative contro la diffusione del Covid-19.

L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 089/8122535.