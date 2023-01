Positano, frana sulla strada per Montepertuso e Nocelle. Sfiorata la tragedia

Ancora una frana in Costiera Amalfitana. Stavolta a Positano lungo la stradina che conduce alle frazioni alte di Montepertuso e Nocelle. Qui in tarda mattinata un masso di notevoli dimensioni si è staccato dalla parete rocciosa lacerando la rete di protezione e frantumandosi al suolo.

Dall'impatto con la sede stradale è scaturita una pioggia di pietre e detriti che ha invaso l'intera carreggiata interrompendo così la circolazione stradale da e per le frazioni. Per ripristinarla il comune ha immediatamente disposto l'intervento di mezzi meccanici che hanno provevduto a riumuovere il materiale lapideo crollato sull'asfalto.

Contestualmente sono state operate una serie di verifiche e conseguentemente i primi interventi di bonifica che proseguiranno domani mattina con la definitiva messa in sicurezza della zona interessata dal crollo del voluminoso masso.

Sempre a Positano nel tardo pomeriggio altra frana questa volta sulla statale 163 amalfitana in località Canneto a pochi metri dalla Chiesa Nuova. Anche qui, a causa dello gretolamento di un terrazzamento sovrastante, sono venuti giù alcuni massi che si sono adagiati sul ciglio della strada.

Sono in corso verifiche e accertamenti che per ora hanno scongiurato la chiusura dell'arteria. Con molta probabilità si procederà con un restriungimento di carreggiata in via precauzionale come accaduto ieri a Praiano e nei giorni scorsi a Cetara.