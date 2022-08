È di due patenti sequestrate per guida in stato di ebbrezza il bilancio di una vasta operazione di controllo messa in campo la scorsa notte dai carabinieri della compagnia di Amalfi. I militari dell'Arma, coordinati dal capitano Umberto D'Angelantonio, hannno effettuato una serie di controlli mirati, destinati nelle prossime ore a esse sempre più serrati.

Anche in vista della settimana di Ferragosto quando in Costiera Amalfitana si registrerà il tutto esaurito. Comunque sia le patenti di guida sono state ritirate a due persone entrambe originarie di Castellammare nel corso di un controllo effettuato a Positano.

In entrambi i casi l'accusa è di guida in stato di ebbrezza: per uno dei due è scattata solo la violazione amministrativa per effetto del tasso alcomenico compreso tra 0,5 e 0,8 g/L, mentre l'altra persona controllata è stata denunciata in stato di libertà in quanto il tasso rilevato era superiore allo 0,8 g/L.