In Costiera Amalfitana soccorsi in mare più rapidi grazie all'attivazione dell'idroambulanza. Per tutti i mesi estivi, a partire dallo scorso weekend, il servizio garantirà tempestività nelle gestione delle emergenze su tutto il tratto di costa della Divina.

Il mezzo navale della Croce Rossa stazionerà nella rada della spiaggia grande di Positano da cui si muoverà in caso di attivazione per la gestione delle emergenze sanitarie sulle spiagge o in mare. Equipaggiato con tutti i presìdi sanitari necessari e con l’equipe medica specializzata l’idroambulanza sarà sempre pronta a coprire in tempi rapidissimi le emergenze sulle spiagge di Positano e dei paesi limitrofi, consentendo di arrivare anche in quei lidi che sono lontani e difficilmente raggiungibili dalla strada e trasportando eventualmente il paziente direttamente via mare.

L'attivazione del servizio rientra nel progetto “Estate sicura a Positano” anche quest’anno è stato reso possibile grazie al grande lavoro svolto in sinergia tra il Comune di Positano e l'Asl Salerno. Il progetto, che comprende tra l'altro il presidio infermieristico nella frazione di Nocelle per il Sentiero degli Dei, è stato presentato alla cittadinanza dal sindaco di Positano, Giuseppe Guida, e dal Direttore della Asl Salerno, Gennaro Sosto.