Positano, telecamere «fototrappole» contro il sacchetto selvaggio

Una città sempre pulita ed ospitale. Come? Attraverso il riapetto dei tempi e delle modalità di conferimento dei rifiuti. E se ciò non bastasse sono pronte una serie di telecamere utili a stanare i furbetti del sacchetto selvaggio.

Accade a Positano dove in vista dell’estate, l’amministrazione comunale chiede non solo la collaborazione di tutti sia per il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti che per i criteri legati alla raccolta differenziata. Ma li avverte: a controllare ci saranno una serie diocchi elettronici.

Infatti a supporto delle attività di controllo da parte della polizia municipale, a breve saranno posizionate, su tutto il territorio comunale, delle telecamere «fototrappola» in grado di individuare e perseguire chi abbandona i rifiuti, creando un danno sia ambientale ma anche di immagine alla città.

L'inasprimento dei controlli sul conferimento dei rifiuti si è reso necessario in vista della stagione estiva e del superaffolamento di turisti.