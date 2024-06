Si perde tra i sentieri montani e per recuperarlo è intervenuto un mezzo aereo dei vigili del fuoco. È accaduto in Costiera Amalfitana dove i caschi rossi del distaccamento di Maiori sono dovuti intervenire nei pressi del Sentiero degli Dei, per portare aiuto a un turista argentino.

L'uomo, che aveva perso l'orientamento andando in fibrillazione, non riusciva più a trovare la strada e per questo ha allertato i soccorsi. Sul posto sono Intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del locale distaccamento per le ricerche, supportati dal Drago69, l'elicottero in forza ai Caschi Rossi del Nucleo di Pontecagnano.

Individuato il disperso, è stato recuperato con il velivolo e trasportato al campo sportivo di Agerola dove è stato consegnato al 118 e alla polizia locale per eventuali controlli sanitari e il rientro al proprio alloggio. Il turista, benchè impaurito, era comunque in buone condizioni di salute.