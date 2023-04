Positano, violenta lite in spiaggia. Intervengono i carabinieri

Violenta lite in spiaggia questa sera a Positano dove dalle parole si sarebbe passati improvvisamente alle vie di fatto. A quanto pare per futili motivi e tutto sotto gli occhi atterriti di cittadini e vacanzieri.

Stando alle frammentarie notizie raccolte sarebbero venuti alle mani alcuni giovani a quanto pare dell'area vesuviana, che avrebbero inziato a picchiarsi già sulla passeggiata pubblica.

Il caos sarebbe proseguito in spiaggia e poi anche in Piazza dei Mulini prima dell'arrivo dei carabinieri della stazione di Positano in supporto dei quali sono poi giunti i colleghi del nucleo radiomobile di Amalfi. Sul posto anche un'ambulanza del 118.

I militari dell'Arma, che avrebbero fermato due persone, stanno ancora cercando di ricostruire la vicenda e la dinamica della lite anche per accertare eventuali ulteriori responsabilità che qualora accertate farebbero scattare più gravi indizi di colpevolezza ai danni dei presunti colpevoli.