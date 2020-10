Altri due operatori sanitari in servizio presso l’ospedale "San Luca" sono risultati positivi al covid. I due casi sono collegati alla dottoressa responsabile di una unità che svolge attività anche sul territorio risultata positiva qualche giorno fa. Subito sono stati effettuati i tamponi ai colleghi di lavoro con i quali la donna aveva avuto contatti. Dai test eseguiti due sono risultati contagiati. Il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore perché è atteso l’esito di altri tamponi fatti all'interno della struttura ospeliera di Vallo della Lucania. Aumentano dunque i casi nella città vallese.

Questa mattina il titolare di una armeria di Pattano ha informato di essere risultato positivo al tampone e di essere asintomatico. L'uomo ha reso noto il contagio per dare la possibilità a tutti i suoi contatti di sottoporsi a test. Complessivamente, ai sette contagi registrati nei giorni scorsi, si aggiungono i quelli che arrivano dall'ospedale "San Luca" (anche se non tutti gli operatori sanitari contagiati risiedono a Vallo) e il commerciante di Pattano. Intanto questa mattina, sempre a Vallo della Lucania, è stato chiuso l’istituto Pinto, sito centro cittadino. La chiusura è necessaria per eseguire la sanificazione dei locali che ospitano la scuola materna dopo la notizia della positività di una bambina che frequenta la scuola dell’infanzia. La piccola ricenate a nella rete dei contatti di uno dei due casi registrati in bar cittadino.

