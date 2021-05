Positivo al Covid in Campania viola la quarantena per vendere droga

Era vestito da operaio, forse per non dare nell’occhio. Ma è stato comunque notato dai carabinieri della tenenza di Pagani. Era in via Yaurano, nei pressi di un parcheggio. Fermato per un controllo, con precedenti a carico, il 65enne di Boscoreale è stato sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale, all’interno di una valigetta porta-attrezzi, è stato rinvenuto un involucro di cellophane trasparente sottovuoto contenente 1 chilo di cocaina.

APPROFONDIMENTI IL BLITZ Napoli, Fuorigrotta e rione Traiano «bruciano»: scattano... LA DROGA Controlli anti-Covid a Casavatore: sequestrate 30 dosi di marjuana

Dai successivi accertamenti è risultato beneficiario di reddito di cittadinanza per oltre 900 euro mensili, circostanza che sarà oggetto di comunicazione affinché sia determinata la sospensione. Ma non solo, era anche positivo al Covid ed è stata pertanto accertata a suo carico la violazione della quarantena imposta dall’Asl. Oltre all’arresto per spaccio di droga, l’uomo verrà ulteriormente denunciato all’autorità giudiziaria. Provenienza e destinazione della cocaina sequestrata saranno oggetto di apposite indagini.