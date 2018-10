Mercoledì 17 Ottobre 2018, 19:20

È bufera sul coordinatore cittadino della Lega di Pontecagnano Faiano, Nino Blotta, dopo il post apparso, prima sul profilo personle e poi sulla pagina ufficiale del partito, riferito a Stefano ed Ilaria Cucchi. Il primo è stato definito «un portatore di morte», la seconda è stata destinataria di un eptiteto non ripetibile.Quanto basta per scatenare la polemica politica, non placata neanche dalla cancellazione del post avvenuta poche.Dagli esponenti politici locali il giudizio, seppur con diverse declinazioni, è unanime: «no» a simili toni e a simili linguaggi.«Capisco – è il commento del segretario cittadino del Pd, Roberto Brusa - che la Lega di Pontecagnano Faiano, come in tante altre realtà del territorio, è solo un contenitore ibrido di tanti trasfughi in cerca di riciclaggio politico, ma arrivare a queste affermazioni è davvero inqualificabile».«Non ho alcun problema a dirlo - afferma il leader dell'opposizione, Francesco Pastore - Nino ha sbagliato. La libertà di pensiero è sacrosanta, ma il rispetto delle persone, a maggior ragione di coloro che hanno vissuto e vivono un dramma così forte, viene prima di tutto, prima di ogni cosa e di ogni giudizi».L'interessato, dal canto suo, parla di «fraintendimento»: «Volevo condannare la speculazione sul caso Cucchi. Ho un figlio e posso capire il dolore che si prova».