«Postcard from Cilento», al via il crowdfunding per la guida gratuita

La promoziond del Cilento passa anche attraverso una raccolta fondi su gofundme per sostenere la guida gratuita che promuove il territorio cilentano a 360°. PostCardFrom Cilento, è un progetto gratuito che racconta il Cilento, patrocinato dalla Regione Campania e dal Parco Nazionale del Cilento. Un viaggio che parte da Paestum fino ad arrivare a Scario attraverso l’enogastronomia. Un ricettario dei piatti tipici inserito nei racconti di questo territorio incontaminato. Oltre 130 pagine disponibili gratuitamente sul sito www.postcardfrom.it e in modalità cartacea (ne verranno stampate 5mila copie) su tutto il territorio regionale oltre che nelle maggiori fiere di turismo italiano.

Più di 30mila persone hanno avuto modo di conoscere ed esplorare il magico Cilento grazie alle precedenti edizioni di questa guida che adesso ha bisogno del sostegno di chi vorrà aderire all'iniziativa per continuare ad esistere.

Il progetto, curato nella parte editoriale e nei contenuti da Bruno Sodano, è gestito dall'Associazione No Profit "Vivi il Territorio".