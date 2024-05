Bellizzi, apre in via Daniele Manin uno dei primi co-working realizzati da Poste Italiane

L’edificio di via Daniele Manin, 34, a Bellizzi, è uno dei primi 250 immobili scelti da Poste Italiane per dare vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi dedicati ad aziende, organizzazioni e liberi professionisti. L’intervento è realizzato nell’ambito di "Spazi per l'Italia", il piano che mette a disposizione aree di lavoro moderne e attrezzate, utilizzabili in maniera flessibile, ed è parte del progetto Polis, ideato con l’intento di promuovere la coesione sociale e ridurre il digital divide tra grandi e piccoli centri. Grazie a Polis, infatti, i cittadini dei Comuni con meno di 15.000 abitanti potranno richiedere passaporto, carta d’identità e ottenere diversi altri servizi della pubblica amministrazione direttamente negli uffici postali.

L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. «Vogliamo dare a persone, aziende e professionisti l’opportunità di usare spazi confortevoli e all’avanguardia che non saranno realizzati solo nelle grandi città, dove i player del settore sono già presenti, ma soprattutto nelle realtà medio-piccole, per contribuire allo sviluppo sociale ed economico di tutto il Paese», ha spiegato Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste.

Il sindaco di Bellizzi, Domenico Volpe, ha espresso soddisfazione per la realizzazione di uno spazio «che coniuga domanda e offerta, il lavoro in gruppo, le professioni e l’imprenditoria locale». «Siamo orgogliosi di essere tra i Comuni individuati da Poste Italiane per questo interessante progetto - continua il primo cittadino -.

Il nuovo servizio offerto dall’azienda è un’opportunità per l’intero comprensorio e può rappresentare un volano di crescita economica per tutto il nostro territorio, soprattutto per le organizzazioni professionali, artigianali e di categoria. Non posso, quindi, che esprimere il mio apprezzamento per l’investimento fatto da Poste Italiane - conclude Volpe - che va anche a beneficio di tutta la cittadinanza».

«Attraverso Spazi per l’Italia - ha commentato Maria Saracco, direttrice dell’ufficio postale di Bellizzi - vogliamo offrire ai cittadini, alle aziende e ai professionisti del nostro territorio luoghi fisici, moderni e dotati di tanti servizi che potranno essere utilizzati per un solo giorno o per periodi più ampi. I prezzi molto accessibili, uniti alla posizione centrale e alla qualità degli spazi, rappresentano una concreta opportunità per l’imprenditorialità locale. La sede di via Daniele Manin, che entra così a far parte della rete di spazi per ufficio più diffusa, digitalizzata e accessibile del Paese diventerà un punto di riferimento per tutta la comunità».

Il nuovo co-working, che è già operativo, si trova accanto all'ufficio postale di via Daniele Manin, è dotata di parcheggio e dispone di 3 uffici privati ciascuno in grado di ospitare 2 persone e di un open space con 4 postazioni, oltre ad un’accogliente area break. L’offerta commerciale degli “Spazi per l’Italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. Un investimento importante sul territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese.