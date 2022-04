La lettera di Katya, 8 anni di Kiev: «Sto bene qui, grazie»

"Io sono Katya, ho 8 anni e vengo da Kiev. Mi sento bene qua, grazie di tutto". Sono queste alcune parole della commovente lettera che questa piccola bambina ha scritto per le sue nuove maestre. È arrivata a Postiglione con sua madre, con lei ci sono altre due famiglie con due bambini che hanno iniziato a frequentare le scuole elementari della cittadina alburnina. La lettera l'ha consegnata il giorno in cui sono stati accolti con una bella festa, per far sentire tutta la vicinanza. Le tre famiglie sono state prese in carica dalla Caritas che ha loro assegnato le abitazioni di professionisti di Postiglione che abitano a Salerno. "La scuola di Postiglione non è solo un esempio singolare di inclusione fatta attraverso la socialità e la didattica, ma è la più bella dimostrazione di come la scuola possa essere un luogo straordinario dove si diventa cittadini, si impara quali sono i nostri diritti e i nostri doveri - scrive l'istituto comprensivo che ha accolto i bambini - Ma, più di tutto, si impara a non essere indifferenti, a tendere sempre la mano verso chi è più in difficoltà"