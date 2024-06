Nell’Olimpo delle agenzie di comunicazione italiane ce n’è una “made in Salerno”. Si chiama Postilla, non un’annotazione a margine di un testo, come il nome etimologicamente suggerirebbe, ma un concetto chiaro e lineare che parla attraverso la comunicazione dei brand che l’hanno scelta, tra tante altre, per posizionarsi sul mercato, parlare ai consumatori, lanciare messaggi chiari. Un lavoro così ben congegnato e ben riuscito che ha fruttato al team quindici riconoscimenti tra Milano e Firenze rendendola la più premiata del sud Italia.

APPROFONDIMENTI Salerno, premiati i video TikTok degli studenti per il concorso «Social...è» Castellabate, accordo per la creazione di un campus di alta formazione internazionale Sant'Egidio del Monte Albino, premio speciale Pomo D'oro a Pino Daniele

Postilla ha fatto incetta di riconoscimenti nelle ultime edizioni dei più prestigiosi premi nazionali della Pubblicità, Mediastars e Agorà trionfando nel capoluogo meneghino da sempre “il tempio della pubblicità italiana”. «Non è una favola, è cronaca - commenta il team di creativi - siamo l’agenzia più premiata del Mezzogiorno attraverso un lavoro costante, che affonda le radici in anni di impegno, di crescita e di affinamento delle nostre molteplici professionalità, e che ha consentito ad una realtà già da tempo proiettata a livello nazionale di poter ambire ai riconoscimenti più prestigiosi del settore». Una storia di successo che parte da lontano, e che comincia con il lavoro svolto per istituzioni e aziende di altissimo profilo: nel portfolio di Postilla figurano infatti progetti realizzati per clienti importanti tra cui figurano ambienti accademici contraddistinti dalla qualità della ricerca quali l’Università degli Studi di Napoli Parthenope; il Mit Sloan School Of Management di Cambridge/Boston, l’ateneo americano riconosciuta come la migliore al mondo per il tredicesimo anno di fila; l’Università degli Studi di Salerno; l’Università degli Studi dell’Aquila e i Parchi Archeologici di Paestum e Velia, tra i siti archeologici più importanti e più visitati d’Italia e del Mediterraneo.

La qualità di questi progetti è stata riconosciuta da Mediastars, tra le più autorevoli e rappresentative premiazioni nazionali nell’ambito dell’Advertising, della Corporate Identity e della Comunicazione multimediale e creativa e arrivata alla 28° edizione: durante la cerimonia di premiazione del 6 giugno scorso a Milano, a Postilla sono stati attribuiti ben undici riconoscimenti in svariate categorie per lo spot istituzionale di “Eduwork - Polo Formativo per il Lavoro” per Fmts Group e per la campagna social di divulgazione “Diari di Archeologia”, ideata e realizzata per i Parchi Archeologici di Paestum e Velia.

Anche il Premio Agorà, dedicato al riconoscimento e alla valorizzazione della creatività e del ruolo delle agenzie pubblicitarie attraverso il coinvolgimento di una giuria d’eccezione che annovera rappresentanti di UNA - Aziende della Comunicazione Unite, ha attribuito importanti attestati di qualità al lavoro dell’agenzia salernitana: a Postilla, durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Firenze il prossimo 28 giugno, saranno attribuiti tre argenti e un bronzo, rispettivamente per la campagna integrata per ViviamoCilento, il festival della “vita lenta”, per la rubrica social “Diari di Archeologia” dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, per lo spot istituzionale di “Eduwork - Polo Formativo per il Lavoro” realizzato per Fmts e infine per la campagna di affissioni outdoor del prestigioso Meim, il Master in Entrepreneurship and Innovation Management organizzato e promosso dall’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e dalla Mit Sloan School of Management di Boston.