Praiano, seconda edizione di «Namasté» il festival tra yoga e meditazione

Dopo il grande successo dello scorso maggio torna a Praiano la seconda edizione del festival diffuso di yoga e meditazione «Namasté Praiano. Oasi Olistica»: l’appuntamento, previsto dal 10 al 12 giugno 2022, introduce molte novità, tra cui alcuni incontri di Tai Chi.

Il lavoro svolto grazie alla collaborazione tra imprenditoria privata e amministrazione pubblica sta garantendo un costante e crescente successo; sin dal principio la sindaca Anna Maria Caso non ha esitato nel sostenere con forza l’idea dell’imprenditrice Vivi Zingone. Una scommessa che il primo cittadino definisce come «tassello fondamentale per il rilancio dell'immagine di Praiano quale luogo di benessere».

Inoltre, sottolinea quanto «lo svolgimento delle sessioni di yoga e meditazione anche in spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale, miri al coinvolgimento diretto della comunità locale; un supporto decisivo affinché la tipicità dell’accoglienza e dell’ospitalità praianesi determini uno scambio reciproco di emozioni nella relazione con tutti coloro che vengono a godere del nostro splendido contesto. Un risultato sorprendente che finalmente emancipa e rinvigorisce il concetto legato alle risorse del nostro territorio.»