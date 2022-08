Praiano, in stato di alterazione dopo un incidente, denunciato 50enne

Ancora una denuncia per guida in stato di alterazione in Costiera Amalfitana. E' accaduto la notte di Ferragosto a Praiano dove in seguito a un brutto incidente stradale, in cui hanno avuto la peggio due turisti originari di Verona alla guida di uno scooter, è stato denunciato a piede libero un 50enne del posto sottoposto a alcol test e drug test insieme a tutte le persone coinvolte.

L'uomo sarebbe risultato l'unico positivo con un tasso superiore a 1gr/l. E non solo all'alcol. Infatti gli esami avrebbero evidenziato tracce di cocaina e per questo gli è stata ritirata la patente oltre ovviamnete alla denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Due le ambulanze del 118 intervenute la scorsa notte in codice rosso nei pressi dell'Hotel Tritone dove si è verificato l'incidente stradale le cui responsabilità sono state accertate dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Amalfi intervenuti sul posto subito dopo il sinistro.