Praiano, investe un pedone e scappa: denunciato turista straniero, era ubriaco

Investe un pedone e non presta soccorso. È accaduto la scorsa notte in Costiera Amalfitana dove i carabinieri della compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno denunciato turista straniero poi risultato ubriaco.

Proveniente da Positano alla guida di un'auto a noleggio, l'uomo stava attraversando il centro urbano di Praiano quando ha investito un pedone. E nonostante l'accaduto ha omesso di prestare soccorso proseguendo la corsa verso Amalfi.

Bloccato nei pressi della frazione Lone dai carabinieri del nucleo radiomobile, il turista straniero è stato immediatamente sottoposto al test alcolemico, a seguito del quale è risultato positivo con tasso ben superiore ai 2 grammi/litro.

Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza ed omissione di soccorso, mentre la vettura è stata sottoposta a sequestro e affidata alla cuatodia giudiziaria. La vittima, soccorsa dal personale medico del 118, ha riportato solo qualche escoriazione guaribile in 5 giorni.

Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Amalfi hanno inoltre svolto un servizio coordinato di controllo del territorio con particolare attenzione alle violazioni commesse dagli utenti della strada lungo la statale 163 Amalfitana. Sono state 23 le pattuglie impiegate, con posti di controllo nei punti nevralgici della Divina, ed oltre 40 i militari messi in campo.

Nell’intero weekend sono stati controllati complessivamente oltre 90 mezzi, in particolare motociclette, identificate più di 100 persone ed eseguite 11 perquisizioni personali e veicolari. Sono 6 le persone segnalate all’autorità prefettizia poiché sorprese in possesso di modiche quantità di hashish o marijuana, per complessivi grammi 20 circa di droga sequestrata.