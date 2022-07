Praiano, arriva sul palco in piazza l'evento “Toninho Horta & Friends”

Fervono i preparativi a Praiano per il grande concerto gratuito che si terrà il 12 luglio alle ore 21.00 in Piazza San Luca di Toninho Horta & Friends. Si tratta del ritorno dopo 10 anni per i grande artista che si esibirà all’interno della kermesse organizzata dalla associazione Praiano “chambre and Jazz music”. Si esibiranno sul palco il maestro Toninho Horta alla chitarra e voce; Nicola Stilo al flauto e Alessandro Marzi alla batteria. Il musicista Inserito nel 1977 e 1978 dalla rivista specializzata Melody Maker fra i dieci migliori chitarristi al mondo, Antônio Maurício Horta de Melo, noto come Toninho Horta, è membro di spicco della celebre scuola musicale del Minas Gerais. Voce affascinante e morbido tocco della chitarra, la musica di Horta è stato ispirato dal virtuosismo di Wes Montgomery. Nel 1970 fece parte degli strumentisti che accompagnarono Elis Regina e Tom Jobim nel loro spettacolo Tom & Elis.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Notte bianca a Salerno: Trenitalia potenzia le corse della... LA RASSEGNA Amalfi, la città dei bambini: un'intera stagione per i... LA STORIA Salerno, in scena “bastimento Napoli” lo spettacolo...

La sua crescente familiarità con l’ambiente musicale brasiliano fu dovuta alla sua partecipazione al gruppo A Tribo, assieme a Joyce e a Naná Vasconcelos, ma soprattutto alla sua presenza, a fianco di Milton Nascimento e Wagner Tiso, al “Clube de Esquina”. Nella prima metà degli anni settanta ebbe occasione di collaborare, sul palco o in sala d’incisione, con una schiera di musicisti brasiliani.