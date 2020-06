«Chiederò indagini approfondite su tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda: se non lo farà la procura, lo farà la difesa». L’avvocato Antonio Zecca, legale di fiducia del sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, non si sbilancia su quanto accaduto ma avvisa che è pronto a chiedere alla procura di Salerno indagini suppletive sulla vicenda di concussione che vede indagato il proprio assistito. «Sarà paradossale la mia affermazione per chi non conosce i fatti - afferma il legale - ma il mio cliente si è comportato bene e, quando verrà analizzata la vicenda nel suo complesso, tutti capiranno il perché».

Intanto il sindaco, arrestato dalla Squadra mobile (agli ordini di vicequestori Marcello Castello ed Ennio Ingenito), resta agli arresti domiciliari in attesa che venga fissato l’interrogatorio di garanzia che, a questo punto, dovrebbe tenersi agli inizi della prossima settimana. M gli uomini della Mobile sono a lavoro per capire se si siano verificati in passato altri episodi di concussione: la cifra che l’imprenditore avrebbe dovuto consegnare al primo cittadino, 250 euro, è piuttosto esigua e su questo, ora, ci sono approfondimenti investigativi.

L’ABUSIVISMO EDILIZIO

Potrebbe essere proprio l’abusivismo edilizio in Costiera il perno sul quale la procura potrebbe decidere di affidare, allaMobile, una delega di indagine partendo proprio dal caso Praiano. Del resto l’uomo che avrebbe denunciato Di Martino avrebbe dovuto risolvere, con il pagamento di quella tangente, alcune problematiche relative al sistema fognario dello stabile e al suo allaccio alle tubature comunali. Insomma, probabilmente, per sanare un abuso edilizio o, comunque, una irregolarità. Sotto la lente di ingrandimento della polizia, dunque, potrebbero ora finire tutte quelle costruzioni di fatto nate come abusive e poi sanate.

