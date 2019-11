Se un servizio funziona, meglio cambiarlo. Sembra un paradosso in una burocrazia come la nostra che vive di lungaggini e disfunzioni e che fa fatica a trovare la strada dell’efficienza, eppure è andata proprio così. Una volta che era stato trovato il varco giusto nella palude della burocrazia a tutto vantaggio dei cittadini, si è deciso di fare dietrofront. Cosa è successo? All’Inps diventato soggetto unico nella gestione dell’invalidità civile sono state scippate le competenze sanitarie che andranno dall’anno prossimo in capo all’Asl. Il campo d’azione è, dunque, quello minato e a volte pieno di ostacoli dell’accertamento dell’invalidità civile, un settore che riguarda soggetti deboli che andrebbero tutelati prima e meglio degli altri, ma che purtroppo ha fatto registrare imperdonabili ritardi o dimenticanze.

IL PROTOCOLLO

Con un protocollo d’intesa firmato nell’aprile del 2018 tra Direzione regionale dell’Inps, Regione Campania e le Asl di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, è stato affidato all’Inps l’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, sordità, handicap e disabilità, con l’obiettivo, apertamente dichiarato, «della riduzione dei tempi di attesa e del miglioramento dei servizi». L’Inps, in seguito al protocollo, avrebbe continuato a gestire in via esclusiva l’intero procedimento sanitario e amministrativo. E che si voleva fare sul serio lo si capisce dal fatto che sono state trasferite all’Inps le risorse necessarie (prima impegnate dal Servizio sanitario regionale). La conseguenza è stata l’incremento dei medici preposti alle visite per poter ridurre i tempi di attesa. Ed i risultati si sono visti: i cittadini vengono avvisati con un sms sul telefonino che informa della visita medica per l’invalidità, a distanza ravvicinata rispetto alla presentazione dell’istanza, a volte anche meno di un mese. Un servizio che funziona? È stato sconfitto quel moloch che è la nostra burocrazia? Forse sì, ma non basta.

IL DIETROFRONT

Dall'anno prossimo si cambia regime: la competenza sanitaria per l'accertamento dell'invalidità civile torna in capo all'Asl. Che deve ricominciare il lavoro daccapo come risulta dall'avviso pubblicato il 20 novembre scorso dalla Asl di Salerno - unica tra le aziende sanitarie d'Italia ad averlo fatto - per la costituzione delle commissioni mediche «per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di cieco civile, di sordomuto, di portatore di handicap e di disabile civile ai fini dell'inserimento del lavoro». Sedici commissioni che saranno formate da medici specializzati in Medicina Legale, Medicina del Lavoro, e nelle discipline «che solitamente concorrono al riconoscimento dello stato invalidante». Un sistema che diventa estremamente farraginoso con una netta divaricazione tra l'aspetto sanitario che va in capo all'Asl e quello amministrativo in capo all'Inps: l'Azienda sanitaria locale avrà il compito di effettuare le visite per l'invalidità mentre all'Istituto di previdenza spetterà la competenza sulla revisione delle visite fatte dall'Asl e sull'elargizione dell'eventuale assegno di accompagnamento nel caso di riconoscimento del diritto.