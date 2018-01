Giovedì 4 Gennaio 2018, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 12:22

E' in progonosi riservata ma non corre pericolo di vita la bambina di 10 anni di Scafati che la notte scorsa è precipitata dal balcone del terzo piano della sua abitazione. Soccorso da un'ambulanza del 118 è stata trasportata all'ospedale Umberto I a Nocera Inferiore. E' stata sottoposta ad un intervento chirurgico per ricomporre la frattura ad un femore. Ora è nel reparto di rianimazione. Non è ancora chiaro perchè la bambina si trovasse in piena notte, era da poco passate le 2, sul balcone. Potrebbe trattarsi di un caso di sonnambulismo.