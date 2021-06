Precipita in un burrone durante una passeggiata Salvato dai vigili del fuoco

Cade in un burrone: salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco. È accaduto intorno alle 12 di oggi in una zona impervia in località Badia, nel territorio ricadente all’interno del Comune di Cava de’ Tirreni dove un uomo, intento a fare una passeggiata, è precipitato in un burrone. Ricevuto l’allarme, una squadra è immediatamente intervenuta anche con l’ausilio di un elicottero. Il malcapitato è stato elitrasportato presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona Salerno dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Non è in pericolo di vita.