Martedì 17 Settembre 2019, 18:42

Forse voleva sedersi, ma a causa di un movimento sbagliato è caduta giù dal muretto, per un'altezza di circa 5 metri. Brutta disavventura, questa mattina, per una studentesse quindicenne all'uscita da scuola. L'incidente è avvento in via Salvo D'Acquisto. A quell'ora molti studenti, terminate le lezioni, stavano facendo ritorno a casa. La quindicenne era assieme ad altri amici quando si è avvicinata al muretto per sedersi ed è aduta di sotto. Diverse le persone che si sono precipitate a soccorrerla, in pochi minuti sono arrivate anche l'ambulanza del 118 dal vicino ospedale e i carabinieri della stazione di Agropoli, guidati dal maresciallo Carmine Perillo, per accertare le cause dell'incidente. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, ha riportato diversi traumi ma per fortuna, secondo i primi accertamenti, le sue condizioni non sarebbero gravi.