Sabato 28 Aprile 2018, 06:20 - Ultimo aggiornamento: 28-04-2018 06:51

Il prefetto Salvatore Malfi ritorna a capo dell’ufficio di Governo a Salerno. Il gip del Tribunale di Vercelli, Fabrizio Filice, ha revocato la misura interdittiva della sospensione dall’incarico che era stata disposta a carico del prefetto lo scorso 16 marzo. Di fronte all’ampia documentazione prodotta dalla difesa dell’indagato, gli avvocati Giovanni Annunziata e Roberto Scheda, lo stesso gip che 43 giorni fa aveva emesso la misura interdittiva per tre mesi, ieri pomeriggio l’ha revocata su istanza proprio dei difensori. Evidentemente il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto non sussistere più le esigenze cautelari vagliando gli ulteriori elementi difensivi forniti anche dopo aver sostenuto l’interrogatorio di garanzia: indagini difensive che hanno contribuito a fornire elementi a discarico per l’indagato. A quanto pare sono state raccolte dichiarazioni del personale della Prefettura di Salerno e di ambienti istituzionali con i quali il prefetto Malfi, nell’esercizio delle sue funzioni a Salerno, ha avuto rapporti. Ancora non è chiaro quando Malfi riprenderà effettivamente servizio a Salerno: probabilmente ci vorranno un po’ di giorni per dare seguito a una serie di adempimenti.